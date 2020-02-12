Dilan Çıtak: Baktım herkes babamdan yararlanıyor…

Şarkıcı Levent Dörter, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Sevilen şarkılarını art arda seslendiren Dörter, sahne performansı ve şovuyla tam not aldı. Gece boyunca bir an olsun yerinde durmayan Dörter’i izlemeye gelenler arasında sevgilisi Dilan Çıtak da vardı.

Sırtında aşırı kas ağrısı çekmesine rağmen sevgilisini yalnız bırakmayan Çıtak, gece boyunca sırtında sıcak su torbasıyla konseri izledi. Başarılı şarkıcının konserini cep telefonuyla kameraya alan Çıtak, ağrılarına rağmen sevgilisini kırmayıp sahnede üç şarkı söyledi. Babası İbrahim Tatlıses’in “Bir Ayrılık Şarkısı” ve “ Haydi Söyle” isimli şarkılarını kendi tarzında seslendiren Çıtak şampanya yağmuruna tutuldu. Çıtak “ “Babamın isminin geçtiği her yerde para yağıyor. Oturduğu yerden para kazandırıyor” dedi.

Yeni bir albüm hazırlığında olduğunu ve babası İbrahim Tatlıses’in en sevilen 10 top şarkısını söyleyeceğinin müjdesini sahnede sevenlerine veren Çıtak, şöyle konuştu: “Herkes babandan niye söylemiyorsun diye soruyordu. Ben bugüne kadar idealist takılarak kolay yolu seçmek istemedim. Baktım herkes babamdan yararlanıyor. Bir biz kalmışız yararlanmayan. Ama anladım ki gerçekte en zor yolu seçmişim. İki ay içerisinde İbrahim Tatlıses’in en sevilen 10 şarkısını cover olarak çıkartıyoruz.”

“İBRAHİM TATLISES’İN DAMADI OLMAK GURUR VERİCİ”

Dilan Çıtak ile albümden sonra evlilik hazırlıklarına başlayacağını belirten Levent Dörter, “Yıllarca İbrahim Tatlıses şarkılarını söyledim. Herkesin hayran olduğu bir sanatçı. Çocukluğumuz onun şarkılarıyla geçti. Muhteşem bir adam. İbrahim Bey başımızın tacıdır. Onun damadı olmak benim içinde gurur verici olacak” diyerek duygularını dile getirdi.