Dilan Çıtak evleneceği tarihi açıkladı

Geçtiğimiz eylül ayında nişanlısı Levent Dörter’le ayrılan ve kısa süre sonra tekrar barışan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, önceki gün nişanlısıyla birlikte felekten bir gece çaldı. Çıtak, eylül ayında evlenmeyi düşündüklerini söyledi.

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



Dilan Çıtak ve nişanlısı Levent Dörter, önceki gün Ataşehir’de bulunan Ajda isimli mekanda görüntülendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde konuk sanatçı olarak Ajda’da sahne alan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’in Kalben ile polemik yaşadığı ‘Haydi Söyle’ şarkısını sahnede seslendirdi. Çıtak, babasının dillere pelesenk olan şarkılarını yeniden coverlayacağının müjdesini verdi.

KISKANÇ DİLAN

Konserin ikinci bölümünde çıkan dansöz ise geceyi renklendirdi. İzleyenlerin kanını kaynatan şov sırasında Levent Dörter’i gizliden kıskanan Çıtak, dansözü nişanlısının yanına adeta göndermedi.



“KIR DÜĞÜNÜ İSTİYORUM”



Dilan Çıtak mekan çıkışı basın mensuplarının kendisine yönelttiği evlilik sorularına “Eylül’de evlenmeyi düşünüyoruz. Her genç kızın rüyası olduğu gibi bende kır düğünü istiyorum” diye konuştu.