Dilara Gönder ile Show Ana Haber Pazartesi’den itibaren Show TV’de!

Her hayatın içinde bir hikaye, her hikayenin içinde bir haber vardır… Show Ana Haber, 23 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün Dilara Gönder'in sunumuyla Show TV'de. "Dilara Gönder ile Show Ana Haber" yurtta ve dünyada yaşanan en sıcak gelişmeleri, gündeme damga vurmuş olayları, son dakika haberleri tüm gerçekliğiyle izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Gerçeklerden, inandığı ilkelerden ve tarafsız yayıncılık anlayışından vazgeçmeyen ve "ilkeli bir haber ancak halkın sesine kulak vererek mümkün olur" diyerek yola çıkan Show Ana Haber, Dilara Gönder'in sunumuyla ekranlara gelecek. Dilara Gönder ile Show Ana Haber kadına, çocuğa, hayvanlara her türlü şiddetin, terörün ve haksızlıkların karşısında dimdik durmaya; halkın sesi olmaya devam edecek. Dilara Gönder ile Show Ana Haber, Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 18.45'te canlı yayınla sizlerle…

