Dilara’nın sır ölümü! ‘Müdürünün yasak aşkını ifşa etti’ iddiası

Erzurum’da bir inşaatın önünde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Dilara Köç, son yolculuğuna uğurlandı. Soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Dilara’nın, çalıştığı kafenin müdürünün yasak aşkını ifşa etmekle suçlandığı, arkadaşlarıyla bir kafede otururken müdürünün sevgilisi tarafından darp edilerek zorla götürüldüğü ileri sürüldü.

Orhan BOZKURT

Erzurum’da bir hamburgecide çalışan 20 yaşındaki Dilara Köç2ün cansız bedeni dün sabaha karşı merkez Palandöken ilçesinde devriye gezen bekçiler tarafından bir inşaatın önünde bulundu. Üniversite sınavlarına hazırlanan Dilara’nın ailesini, kızlarının intihara sürüklendiği veya cinayete kurban gittiği yönündeki iddiaları, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu tarafından araştırılmaya başlandı.

YASAK AŞKI İFŞA ETMEKLE SUÇLANDI

İddiaya göre; Gez Mahallesi’ndeki bir hamburgecide yaklaşık 6 aydır çalışan Dilara Köç, kafenin müdürünün yasak aşkını ifşa etmekle suçlandı. Suçlamalar sonrası müdürü A.K., ile tartışan genç kız işten ayrıldı.

ZORLA ARABAYA BİNDİRİLİP GÖTÜRÜLDÜ

Ertesi gün bir kafede arkadaşlarıyla buluşan Dilara, müdürünün kız arkadaşının içeriye gelmesiyle bir anda tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrası darp edilen Dilara, zorla araca bindirilerek götürüldü. Çantası ve telefonunu masada kalaran Dilara Köç’ten bir daha haber alınamadı.

İŞDEN AYRILDI BİR GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU

Ailenin verdiği bilgiye göre Dilara, Pazar günü akşam saatlerinde Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi’ndeki evlerinden kız arkadaşıyla buluşmak üzere ayrıldı. Zaman geçmesine rağmen eve dönmeyen Dilara’yı telefonla arayan ailesi ulaşamadı.

Saat 23.00 sıralarında Dilara’nın telefonunu buluşacağını söylediği kız arkadaşları açtı. Annesiyle konuşan kızlar, Dilara’nın telefonunu masada bırakarak markete gittiğini söyledi.

Durumdan şüphelenen aile, tekrar aradıklarında telefonunun tamamen kapatıldığını gördü. Gece yarısına kadar kızlarından haber alamayan aile emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Dilara’nın cesedi sabaha karşı saat 04.30 sıralarında devriye gezen bekçiler tarafından inşaat halindeki binanın bahçesinde bulundu.

Haberi alan acılı aile kızlarının cenazesini Erzurum Adli Tıp Başkanlığı’ndan teslim aldı. Dilara, bugün Narmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

MÜDÜR A.K. İLE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ç.F., Ş.C. ve B.Ö. ile Dilara’nın tartışarak ayrıldığı iş yerinin sorumlu müdürü A.K’yı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. Dilara’nın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği adli tıptan gelecek detaylı raporda belli olacak. Polis, olayın intihar olsa bile genç kızın intihara sürüklendiği şüphesi üzerinde duruyor.

DAYISI KONUŞTU: İŞ YERİNDE TEHDİT ETMİŞLER

Dilara’nın ailesi ise kızlarının intihar ettiğine inanmadıklarını söyledi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Dilara’nın dayısı Adem Taşören, “Biz cinayetten şüpheleniyoruz. Çalıştığı iş yerinde iki kız tehdit etmiş yeğenimi. Neden tehdit ettirmişler bilmiyoruz. Biz canımızı yitirdik. Ortaya çıkarılmasını istiyoruz. İş yerinde sıkıntıları da varmış. Kızların tehdit etme konusu var ama neden yapıldığını bilmiyoruz. Dilara’nın telefonu diğer kızların çantasında kalmış. Bunun aydınlatılmasını istiyoruz” dedi.

Taşören, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını doğrulayarak SÖZCÜ’ye şunları anlattı:

“İş yerinden ayrıldıktan bir gün sonra bu olay oldu. Kayıp olunca polise bildirdik, sabah acı haberi aldık. Hatta yeğenim arkadaşlarının yanından kalktıktan sonra tekrar onlarla karşılaşmış ve onlara intihar edeceğini söylemiş. Peki intihar edecekti, benim yeğenimin telefonu onlarda neden bizi aramadılar? Bu konunun aydınlatılmasını istiyoruz.”

ETKİN BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ

Olay ile ilgili Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’da şu paylaşımda bulundu:

“#DilaraKöç Erzurum’da 12 katlı bir inşaatın önünde ölü bulundu. Önceki gün tartışma yaşadığı 4 şüpheli gözaltına alındı. Etkin bir soruşturma yürütülsün. Dilara’nın şüpheli ölümü açığa çıkarılacak. Failler kadın cinayetlerinin üzerini örtemeyecek”

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