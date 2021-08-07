Dilek İmamoğlu’nu gören köylüler gözyaşlarına boğuldu… “Bizim hiç mi uçağımız yok?”





Bodrum’da yangından etkilenen köyleri ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na, yangının büyüklüğünü anlatırken gözyaşlarını tutamayan kadın, “Kızıl ateş yaktı, kavurdu bizi” dedi. HABER: TAMER ARDA ERŞİN – KAMERA: ÜNAL AYDIN Bodrum’da yangından etkilenen köyleri ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na, yangının büyüklüğünü anlatırken gözyaşlarını tutamayan kadın, “Kızıl ateş yaktı, kavurdu bizi” dedi. Yangından etkilenen Muğla’nın Bodrum ilçesine, İstanbul Vakfı’nın yardımlarını ekibiyle beraber götüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın eşi Fatoş Altayz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yangında zeytinlikleri yanan köylülere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İmamoğlu; Mazıköy, Bayır ve Mumcular köylerini ziyaret etti. Mumcular köyünde yaşlı bir kadın Dilek İmamoğlu’na, “Benim oğlanın gözleri gibi gözlerin var” diyerek, sarıldı. 30 gün önce oğlunun traktörden düşüp yaralandığını ve üstüne yangın felaketinin geldiğini anlatan kadın, gözyaşlarını tutamayarak; “Onun için çok mağduruz. Yok, çaremiz yok. Kızıl ateş yaktı, kavurdu bizi” dedi. Kadın, oğlunu günlerdir göremediklerini söyleyerek; “Balyayı yüklerken düşmüş çocuk. (Haber) Alamadım oğlumdan” dedi. İmamoğlu, köydeki kadınlardan yangının ardından yaşadıkları sıkıntıları dinledi. Bir kadın; zeytin ağaçları ve tarlalarının yandığını söyleyerek, “Kalan orada bir parça zeytin kaldı. Bir benim değil, bütün köylünün yandı” diye konuştu. “BİZİM HİÇ Mİ UÇAĞIMIZ YOK” Mazıköy’de bir kadın, köylerine Ekrem İmamoğlu’nun eşinin geldiğini öğrenince kalabalığa doğru yöneldi. CHP’li Altay’ın eşi Fatoş Altay’a; “Sizi öpebilir miyim?” diye sordu. Altay, “Hangisinin, Ekrem’in mi, Engin’in mi?” diye sordu, köylüler de güldü. Kadın, “Her ikisinin de” diyerek, Dilek İmamoğlu ve Fatoş Altay’ın alnından öptü. Kadın, “Memleketimiz yandı, bizim hiç mi uçağımız yok. Memleketimiz simsiyah oldu” dedi. Başka bir kadın da İmamoğlu’na yangını şiddetini anlatırken gözyaşlarını tutamayarak, hıçkırarak ağladı. Kadın, evlerinin zarar görmediğini ancak geçim kaynakları ormanlarının yandığını anlattı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN

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