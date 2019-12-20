Dimitris Itoudis: ‘Sonuna kadar savaşmayı başardık’

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Euroleague’de 8 maçtan bu yana kaybetmeyen Anadolu Efes’e karşı önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.

Anadolu Efes karşısında zor bir maç oynadıklarını vurgulayan Itoudis, “Takımımı galibiyet için tebrik ediyorum. Sonuna kadar savaşmayı başardık. Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu. Özellikle hücumda neyi, ne zaman ve nasıl yapmamız gerektiğini oyuncularımın anladığını düşünüyorum. Uzun süredir kaybetmeyen Anadolu Efes’e karşı oynadık. Böyle bir takıma karşı sahaya çıktık. Üstüne koyarak ilerleyen ve kadrosunu koruyan bir takıma karşı oynadık. Galip geldiğimiz için mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Euroleague’de çift maç haftasını geride bıraktıklarını ifade eden Yunan başantrenör, “Neredeyse Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) maç temposuyla aynı noktadayız. Oyuncularıma, ellerinden gelen her şeyi verdikleri için teşekkür ediyorum. Taraftara da bu güzel atmosferi oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Bazı hatalar yaptık ama oyuncularım bunu telafi etti. Maç boyunca oyun planımıza sadık kalarak ve doğru kararlar alarak maçı sürdürmeyi başardılar.” değerlendirmesinde bulundu.

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 80-81 CSKA Moskova | Euroleague Euroleague`de sahasında CSKA Moskova`yı ağırlayan Anadolu Efes, Mike James`in son saniyelerde attığı baskete Shane Larkin ile yanıt veremeyince 81-80 mağlup oldu ve 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. İlgili Haberi Oku