“Din adamlarına olan güvenin azalmasına diyanet yetkilileri kulak asmıyor” – Kulis (17 Şubat 2020)





Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu MAK Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, vatandaşın diyanet’e ve dine bakışının değişimini ve bu değişimi diyanet yetkililerinin gözardı etmesini değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:

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