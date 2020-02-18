“Din adamlarına olan güvenin azalmasında diyanet yetkilileri kulak asmıyor” – Kulis (18 Şubat 2020)

Yazan:
Alaturka Online
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Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu MAK Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, vatandaşın diyanet’e ve dine bakışının değişimini ve bu değişimi diyanet yetkililerinin gözardı etmesini değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
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