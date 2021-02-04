Din görevlileri ve hayırseverlerden İyilik Konutları Projesi'ne 2 milyon 400 bin lira bağış

ANKARA (AA) – Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Suriyeli savaş mağduru ailelere yönelik "Bir İyilik Sıcak Bir Yuva" temasıyla yürütülen İyilik Konutları Projesi'ne hayırseverler ve din görevlileri 2 milyon 400 bin liralık destekte bulundu.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Vakfın İstanbul Şubesi ve Başakşehir Merkez Camisi iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında 400 iyilik konutunun bedeli olan 2 milyon 400 bin lira toplandı. Bağış, TDV İstanbul Şubesi Yöneticisi Mehmet Fatih Sönmez ve Başakşehir Merkez Camisi İmam Hatibi Abdülhalık Selman tarafından İstanbul Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'ya teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Maşalı şunları kaydetti:

"Kış şartlarının etkisini artırması ve etkili olan yağışlarla birlikte bölge halkının en önemli ihtiyaçları arasında barınma yer alıyor. Yaşam alanları olan çadırlar sular altında kalan, kışın soğuk, yağmur ve çamurla, yazın sıcakla mücadele etmek zorunda kalan aileler başlarını sokacak bir yer bulmakta çok büyük sıkıntı yaşıyor. Vakfımız öncülüğünde yürütülen İyilik Konutları Projesi ile savaş mağduru ailelerimizi sıcak bir yuvaya kavuşturmayı amaçlıyoruz. Bu konuda hayırseverlerimiz ve din görevlilerimiz çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Adeta hayırda yarışıyorlar. İstanbul şubemiz ve Başakşehir Merkez Camimizin gayretleriyle toplanan 400 konutluk yardım da bunun en güzel göstergesi."

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık da savaş mağduru ailelere yönelik bu zamana kadar 1753 konutun yapımını tamamladıklarını, İdlib'de 1600'ünün daha yapımına başladıklarını ve inşaatları en kısa sürede tamamlayarak ailelere teslim edeceklerini belirtti.

Yeni konutların yine 1+1 yapılacağını ve içerisinde banyo, mutfak ve tuvaletin olacağını aktaran Açık, "Bunların yanı sıra önceki konutlarımıza ek olarak avlu diyebileceğimiz bahçe şeklinde ekstra bir yaşam alanı oluşturacağız ve konutların büyüklüğünü 30 metrekareden 38 metrekareye çıkaracağız. Milletimizin destekleriyle savaş mağduru ailelerimizi daha rahat bir yaşam alanına kavuşturmak için gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.