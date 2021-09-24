Din kültürü öğretmeni derste Alevi öğrencileri hedef almıştı… Soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara’nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Mamak’taki bir okulda öğrenciler ile din öğretmeni arasında geçtiği iddia edilen olay hakkında açıklama yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara’nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

“ASLA KABUL ETMİYORUZ”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından Ankara’nın Mamak ilçesinde Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenin Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yönelttiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Çelik, AKP olarak vatandaşların dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşündüklerini belirtti.

Çelik, “Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır. Ankara’nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir. Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır” dedi.

Çelik, vatandaşlardan bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını isteyerek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir; ‘Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir’” ifadesini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Mamak ilçesindeki bir ortaokulda, sözleşmeli olarak görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, 8. sınıf öğrencilerine 20 Eylül’deki ders sırasında “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere “Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?’ sorularını yönelttiği öne sürülmüştü…

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