Dinamitle hastane temel alanı açtılar! Halk ayaklandı

Fırat Mahallesi’nde yapımına başlanan 1000 yataklı Diyarbakır Şehir Hastanesi’nin temelinin dinamit patlatılarak açılmasına, çevredekiler tepki gösterdi.

Yetkililer ile görüşüp bir sonuç elde edemeyince inşaat alanına yürüyüp eylem yapan site halkı, cep telefonları ile çekilen patlama görüntülerini paylaşıp, dinamit işleminin sona ermesini istedi.

“CAN HAVLİYLE DIŞARI ÇIKMAK ZORUNDA KALIYORUZ”

Toplanan grup adına açıklama yapan Cemal Olcay, “Yapımına devam eden Diyarbakır Şehir Hastanesi zemininde bulunan taşları kırmak amacıyla dinamit patlatılmaktadır. Tamamen maliyeti düşürmek ve zaman kazanmak için yapılan bu ilkel yöntem, çevreye ve mahalle sakinlerine zarar vermektedir. Şehir içerisinde yapılması yasak olan bu yöntem, deprem travmasını bizler tekrar yaşatmaktadır. Kolon sistemine zarar vermekle birlikte, binalarımızın sarsılmasına da neden olmaktadır. Kulaklarımızı sağır edercesine duyulan sesin ardından çocuklarımız ve bizler can havliyle dışarı çıkmak zorunda kalıyoruz” dedi.

“BU HUKUK DIŞI UYGULAMANIN SON BULMASINI İSTİYORUZ”

Yetkililer ile süreci paylaştıklarını ifade eden Olcay, “Bu korku öğesi haline gelmiş patlamalara müdahale edilmesi için başvurduğumuz Kayapınar Belediyesi konunun valilik kapsamında olduğunu tarafımıza bildirmiştir. Valilik yazı işleriyle yaptığımız görüşmede ise patlatılmayla ilgili ellerinde herhangi bir izin yazısının olmadığı cevabını aldık. İnşaat firması sorumlularıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde patlamaların devam edeceği cevabını aldık. Deprem travmasını çocuklarımıza daha fazla yaşatmamak ve bu durumdan daha fazla zarar görmemek için; bu hukuk dışı uygulamanın bir an önce son bulmasını istiyoruz” diye konuştu. (DHA)