Dinamo Moskova’dan Arsen Zakharyan açıklaması

Kadrosunu Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe ile güçlendiren Galatasaray’da Rus orta saha oyuncusu Arsen Zakharyan ismi de gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılılar, Dinamo Moskova ile anlaşma noktasına gelmiş fakat oyuncu ve ailesini ikna etmekte zorlanmıştı.

Dinamo Moskova yöneticisi Dmitry Gafin, Arsen Zakharyan’ın Galatasaray’a transferi hakkında Rus basınına açıklamalarda bulundu. Gafin, transferde yaşananları anlattı. İşte Galatasaray’daki son gelişmeler ve tüm ayrıntılar…

GALATASARAY’IN YENİ BURAK YILMAZ’I!

Galatasaray’ın Antalya kampında çalışkanlığı ile dikkat çeken ve Alanyaspor ile son oynanan özel maçın yıldızı olan Barış Alper Yılmaz’ın performansındaki yükselişin nedeni belli oldu. Geçen sezon başında Keçiörengücü’nden gelen ve performansı ile sınıfı geçemeyen 22 yaşındaki genç oyuncu, bu sene bambaşka bir görüntü sergiliyor. Her antrenman sonrası ekstra şut ve hava topu çalışan, fiziksek olarak da dayanıklılık anlamında da, fazla mesai harcadığı için iyi duruma gelen Barış Alper’deki bu değişim meyvelerini verdi.

Teknik direktör Okan Buruk’un gözüne giren genç oyuncu, çalışkanlığının mükâfatını almaya başladı. Barış Alper’in yükselen formu, A Milli Takımı açısından da büyük önem taşıyor. Genç oyuncunun, stil olarak “Yeni Burak Yılmaz” olacağı öngörülüyor. Bu sezon sağ ve sol kanat ağırlıkta olmak üzere 16 Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 3 gol attı, 1 asist yaptı. Sezon başında da Rezerv Lig’de şov yapan sarı-kırmızılı oyuncu, 2 karşılaşmada 4 gol, 4 asist yapmıştı.

SACHA BOEY İLE SÖZLEŞME YENİLENİYOR

Galatasaray, Avrupa kulüplerinin radarına giren Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

22 yaşındaki sağ bekle görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, hem oyuncunun ücretinde iyileştirmeye gidecek hem de kontrata 25 milyon euro’luk bir çıkış maddesi ekleyecek.

Şu ana kadarki temasların olumlu sonuç verdiği öğrenildi. Galatasaray, genç futbolcuyu Rennes’ten sadece 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

ROBERTO MANCINI, MİLLİ TAKIM KAPILARINI AÇTI

Nicolo Zaniolo, 11 kez İtalya A Milli Takım formasını giymeyi başarmıştı. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, yıldız oyuncunun Galatasaray tercihi ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Galatasaray’da da görev yapan başarılı çalıştırıcı Zaniolo’nun Galatasaray’a transferi hakkında; “Umarım bu kadar gençken Türkiye’deki bu kadar önemli bir deneyimden faydalanır.

Galatasaray gibi harika bir takımda oynuyor ve bence düzenli olarak oynamaya başladığı zaman İtalya Milli Takımı’nda bizimle de birlikte olacak” ifadelerini kullandı.

ZAKHARYAN İSMİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray, uzun süredir Arsen Zakharyan ile ilgileniyordu. Sarı-kırmızılılar, Mertens ve Oliveira’ya alternatif olması için Rus oyuncu için girişimlerini hızlandırmış ve Dinamo Moskova ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Galatasaray, Arsen Zakharyan ve ailesini ikna edemedi. 5 Mart’a kadar Arsen Zakharyan transferi için fırsat kollayacak olan Galatasaray’da başka bölgelere transfer yapılması planlanmıyor. Zakharyan transferi olmadığı takdirde sarı-kırmızılılar transferi kapadı.

DİNAMO MOSKOVA’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Dinamo Moskova yönetim kurulu üyesi Dmitry Gafin, Arsen Zakharyan’ın Galatasaray’a transferi hakkında Rus basınına açıklamalarda bulundu. Dmitry Gafin transfer sürecinde yaşananları anlattı.

Gafin şu ifadeleri kullandı:

“Çok basit, Galatasaray’dan gerçekten ilgi vardı ama en başından beri Arsen ve babası kesinlikle net bir tutum sergilediler. Böyle bir transfere hazır değiller. Basında müzakere söylentileri dolaşıyordu ama bu olmadı. Transfer sadece kulüplerin değil, oyuncunun da onayını gerektiriyor. Daha ilk saniyeden “Hayır” dedi.”

“ARSEN’E BİRÇOK TEKLİF VAR”

Arsen Zakharyan için Avrupa’nın üst düzey takımlarından teklif aldıklarını belirten Gafin, “Diğer kulüplerden gelen tekliflere gelince, Arsene Zakharyan’a çok ilgi var ama o şimdilik bir Dinamo oyuncusu. Herhangi bir şeyi tartışmanın bir anlamı yok. Bu söylentiler dikkatini dağıtabilir. Arsen ile mevcut ilgiyi görüştük, bilgileri kendisine veriyoruz.” dedi.

ZAKHARYAN: KİŞİSEL SEBEPLERDEN DOLAYI GALATASARAY’I İSTEMEDİM

Dinamo Moskova’nın genç yıldızı Arsen Zakharyan, Galatasaray’a transferinin neden gerçekleşmediği konusunda Rus basınına yaptığı açıklamada “Kariyerime Galatasaray’da devam etmeyi kişisel sebeplerden dolayı düşünmüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Arsen Zakharyan’a başta İngiltere Premier Lig devi Chelsea olmak üzere birçok Avrupa devinden yakın takip var…