Dina’nın ölümü ile ilgili 4. kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Gabon uyruklu 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın Filyos Çayı’nda 26 Mart’ta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dinabongho’nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3’ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5’i savcılık ifadesinin ardından, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dina’nın ölümünden önce otomobiline bindiği D.A. da geçtiğimiz hafta içinde 3 kez gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen D.A. mahkeme tarafından 3’ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. D.A.’nın yeniden serbest kalmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

3 kez gözaltına alınıp, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ve mahkemenin 3 kez serbest bıraktığı D.A., 4’üncü kez sevk edildiği mahkemece kuvvetli suç şüphesi sebebiyle tutuklandı. (DHA)