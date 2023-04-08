Dina’nın ölümüyle ilgili bir kişi, 3’üncü kez gözaltına alındı

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın Filyos Çayı’nda 26 Mart’ta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dinabongho’nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3’ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5’i savcılık ifadesinin ardından, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden D.A.’nın serbest bırakılmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Yeniden mahkemeye sevk edilen D.A., tekrar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İFADELERİNDE ÇELİŞKİ TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde D.A.’nın, otomobilden indirdiği Dina’nın peşinden gittiğinin görüldüğü belirtildi. Daha önceki ifadelerinde Dina’yı bıraktıktan sonra eve gittiğini söyleyen D.A., ifadesindeki çelişki nedeniyle yeniden gözaltına alındı.

D.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA