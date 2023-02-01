Dini vakfın yurt müdürüne cinsel istismardan hapis

İstanbul Sultangazi’de bulunan İşrak Vakfı’nda 14 yaşındaki bir erkek çocuğun, yurt müdürü tarafından istismar edildiği ileri sürülmüştü. Cinsel istismarın yaşandığı 16 Eylül 2022’den bir gün sonra aile, konuyla ilgili şikayetçi olmuş ve istismarı yapan yurt müdürü Mehmet Şirin, 18 Eylül 2022’de tutuklanmıştı.

İddianamede yer alan bilgilere göre 44 yaşındaki Şirin, koridorda karşılaştığı 14 yaşındaki çocukla bir odaya girdi, çirkin emelini burada gerçekleştirdi.

Ancak daha sonra istismara uğradığını söyleyen ve şikayetçi olan erkek çocuk ve ailesi ifadelerini geri çektiler.

İstismara uğradığını söyleyen çocuk, ikinci ifadesinde kurallara uymadıkları için müdürün, kardeşini yurttan göndereceğini söylemesi üzerine kendisinin karşı geldiğini, bunun üzerine Mehmet Şirin’in kendisine tokat attığını, bunun üzerine de hem şiddete maruz kaldığı için hem de yurttan gönderilme korkusu ile karşı karşıya kaldığı için yalan söylediğini beyan etti.

Fakat ifadelerin geri çekilmesine rağmen savcı, soruşturmayı davaya dönüştürdü ve ilk ifadelerin tutarlı olduğunun altını çizdi.

İSTANBUL BAROSU MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNDU

Davanın görülmesine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada İstanbul Barosu ve Batman Barosu avukatları davaya müdahillik talebinde bulundu.

Duruşmaya cinsel istismara uğradığı belirtilen 14 yaşındaki çocuk ve ailesi katılmadı. Mahkeme heyeti, baroların katılma taleplerini reddetti.

SAVCI, CİNSEL İSTİSMARDAN CEZA İSTEDİ

Savcı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanığın kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve çocuğa cinsel istismar suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Yargılanan Mehmet Şirin, şu savunmayı yaptı:

“Ben 5 aydır neden hapishanedeyim diye soruyorum. Delil karartma yok, kaçma şüphesi yok. Buna rağmen 5 aydır içerideyiz. Kursta 2 yıldır talebe almaya başladık. Bu 2 yılda da mecburen öğrencilerin bazılarını atma durumu söz konusu.

Bu şekilde iftiraya konu durum olmamıştı. Bu kişilerin kardeşiyle sorun çıkarması, kaçması vs durumu söz konusuydu. Böyle bir yurtta barınmak 60 bin lira tutar, iki öğrenci 120 bin lira tutar. Peki biz kaç para alıyoruz? Ücret almıyoruz.

Okulda hafızlık yapılmadığı zaman göndermeye başlıyoruz. Ailesi sürekli olarak tehdit ediyordu, çocuğumuzu alacaksınız, edeceksiniz diye. Gönderilme durumu söz konusu olunca bu iftiraya maruz kaldık.

“MAĞDUR ARIYORSANIZ DİĞER ÇOCUKLARDIR”

Bu çocuklar dışarılarda gezerken barodan hanımefendiler çocuğun hakkını neden savunmadı? Mağdur arıyorsanız, diğer öğrencilerimiz mağdur. Benim çocuklarımdır. Böyle bir şey olduysa çocuğun psikolojik olarak etkilenmesi gerekmiyor mu? Bu çocuk şu anda başka bir Kur’an kursunda hafızlık yapıyor.”

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Dosyadaki delillere ve ifadelere göre suçu sabit gören mahkeme heyeti, Mehmet Şirin hakkında nitelikli cinsel istismardan 12 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.