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19 Nisan 2023
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Direğe çarptılar; Anne ile oğlu öldü, baba ağır yaralı

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza, sabah saatlerinde Malkara- Çanakkale otoyolunun Gelibolu ilçesi sınırlarında meydana geldi. Malkara’dan Çanakkale yönüne giden Mustafa Öztürk yönetimindeki 34 GKB 577 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce refüje ardından da yön levhasının direğine çarptı.

Kazaya görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülsüm Öztürk ve oğlu Tevfik Öztürk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, Çanakkale Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ağır yaralanan Mustafa Öztürk, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Öztürk, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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