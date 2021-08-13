Dış şoklara karşı faiz artışı masada olmalı

TCMB yüzde 19 olan politika faizini değiştirmedi. Ancak önümüzdeki dönemde faiz artışına ihtiyaç olduğu taktirde Merkez Bankası’nın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

MEHTAP ÖZCAN ERTÜRK

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), dünkü toplantısında politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan beşinci toplantıda da faiz değiştirilmemiş oldu. Açıklamada, faiz indirimi yapılabileceğine dair bir sinyale de yer verilmedi. Enflasyon, temmuzda yüzde 18.95 yükselmiş, TCMB politika faiziyle arasındaki fark 0.05 puana gerilemiş ve reel faiz neredeyse sıfırlanmıştı.

TCMB’nin taahhüt ettiği “enflasyon üzerinde faiz” şeklindeki duruşuna rağmen “Gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabilir” ifadesi metne girmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 Ağustos’ta yaptığı “Faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz” açıklaması piyasalarda tedirginliğe neden olmuştu. TCMB üzerinde faiz indirimi baskısı devam ederken, önümüzdeki dönemde faiz artışına ihtiyaç olması durumunda bankanın nasıl bir karar vereceği belirsizliğini koruyor. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, bankanın faiz indirimi için yılın son çeyreğine işaret etmeye devam ettiğine dikkat çekti.

“Para politikasının sıkı olduğu ifade ediliyor. Buna rağmen enflasyon görünümünün iyi olmadığı, çünkü yükselişin büyük ölçüde dış faktörlerden kaynaklandığı ima ediliyor” diyen Kara, faiz indirimi için TCMB’nin son iki aydaki baz etkisine güvendiğinin altını çizerek, “Şu anda para politikasının yeterince sıkı olduğu tartışılır. Olası bir dış şok karşısında faiz artırımını seçenekler arasında tutmak gerekir” yorumunu yaptı.

Eylül ve ekim aylarında enflasyon faizin üzerine çıkarsa, politika faizinin enflasyonun üzerinde belirleneceğini duyuran TCMB’nin faiz artırımına gidip gitmeyeceğinin takip edileceğini aktaran Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ekonomist Özlem Derici Şengül “Böyle bir durumda oluşabilecek önemli bir risk TCMB’nin yeniden koridor uygulamasına geçmesi ve haftalık repo ihalelerini iptal etmesi olur” dedi.

TCMB’nin faiz indirmemesi malum koşullar içinde sıkı politika olarak görüldüğü için karar öncesinde 8.6016 lirayı gören dolar, karar sonrasında 8.5125 liraya geriledi. ABD’deki enflasyon verileri sonrasında dolardaki gerileme ve Güney Kore ile yapılan swap anlaşması da TL’yi destekledi. Dolar günü 8.5800 liradan, Euro 10.0600 liradan tamamladı. Borsa İstanbul ise son 2 ayın zirvesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3 yükseldi. BIST 100 endeksi günü yüzde 2.38 yükselişe 1.444 puandan tamamladı.

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