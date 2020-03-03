Dış ticaret açığı yüzde 72 arttı

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, 2020 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracat, yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artarak 17 milyar 651 milyon dolar,dış ticaret hacmi, yüzde 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83 oldu.

Dış ticaret açığı yüzde 72 artışla 2 milyar 996 milyon dolar oldu.

2020 yılı Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 340 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla, Irak (906 milyon dolar) ve İngiltere (857 milyon dolar) izledi.

Şubat ayında en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya (1 milyar 716 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Çin (1 milyar 712 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 624 milyon dolar) takip etti.