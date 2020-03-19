Dışarıdan eve gelindiğinde ne yapmalı?

– Eve döndüğünüzde mutlaka elinizi ve yüzünüzü su ve sabunla yıkamak enfeksiyon kapma riskini düşürecektir. Mümkünse duş yapmanız sizin ve evdekilerin sağlığını korumanız için önemlidir.

– Dışarıdan ve marketlerden alınan paketli ürünleri eve getirdikten sonra dezenfektanla silmeye gerek yok. Su ve sabunla temizleyip, kuruladıktan sonra dolaplara yerleştirilebilir. Ancak dışarıdan geldikten sonra mutlaka önce eller yıkanmalı sonra aldığınız ürünler temizlenmeli ardından tekrar eller yıkanmalı.

60 DERECEDE YIKAYIN

– Sokakta ev dışında bulunduğunuz sürede corona virüsün kıyafetlerinize bulaşma olasılığı için önlem olarak eve döndüğünüzde dış giysilerinizi bir askı ile dış ortamda havalandırmanız, yıkanabilir olanları 60 derece ısıda çamaşır deterjanıyla yıkamanız yeterlidir.

– Ayakkabılarınızı, ayakkabılıkta diğer ayakkabıların yanına koymadan önce elinize eldiven giyerek, deterjanlı nemli bezle silmeniz yeterlidir.

– Cep telefonlarınızı en az günde iki kere (3-4 saat aralıkla da olabilir) mutlaka kolonyalı mendille silin.

Corona virüse karşı almanız gereken genel önlemler ise şöyle:

– El hijyeninize dikkat edin, su ve sabunla sık sık yıkayın. Elinizle dışarıda çeşitli yerlere dokunduysanız ellerinizi, ağzınıza, burnunuza, gözünüze sürmeyin. Unutmayın kirli yüzeylerden virüsün size bulaşması sadece virüsü ağız, burun ve gözlerinize bulaştırmanız ile mümkündür. Bu nedenle sokakta bulunduğunuz süre içinde üstünüze başınıza bulaşmış olsa bile ellerinizi ağzınıza burnunuza sürmedikçe virüs sizi hasta edemez.

AVM’DEN UZAK DURUN

– Ellerinizi dışarıda bulunduğunuz sürede el antiseptiği veya kolonya ile ara sıra ovalayın.

– Kalabalık yerlerden mümkün olduğunca uzak durun.

– Zorunlu olmadıkça toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmeyin.

– AVM, sinema gibi yerlere gitmeyin. Sosyal amaçlı toplantılara katılmayın. Sosyal ilişkilerinizde mesafeyi koruyun.

– Öksürüp hapşırırken diğer insanlara bulaştırma olasılığına karşı hijyen kurallarına dikkat edin.

– Tek kullanımlık kağıt mendil veya peçetelere öksürün ve bunları çöp kutularına atın.

– Acil olmayan hafif hastalıklarınız için hastanelere gitmeyin.

– Halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı gibi belirtiler bu hastalık için bile şüpheli ancak hafif şikayetleriniz için hastanelere gitmeyin evinizde ev halkıyla yakın temastan kaçınarak ve kişisel eşyalarınızı (diş fırçası, tabak, kaşık, havlu vb.) ayırarak kendinizi evde takip edin.