Dışarıdan market, içeriye girince ‘havala’ merkezi





Operasyon, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Zeytinburnu’nda – market görüntüsü altında faaliyet gösteren bir iş yerinde, yasa dışı para transferi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araştırmalar sürerken, iş yerine yabancı uyruklu 7 kişinin girdiği görüldü. Bunun üzerine polis ekipleri, müşteri görüntüsünde markete girdi.

KAÇAK GÖÇMENLER PARA İSTERKEN YAKALANDI

İçeriye giren polisler Afgan uyruklu 7 kişinin de iş yeri sahibinden para istediğini tespit etti. İddiaya göre, kaçak olarak ülkemizde bulunan Afganlar, Avrupa’ya ulaşmak için yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalıştı. Ancak sınırı geçemeyince geri döndüler. Şüphelilerin gidecekleri ülkelerde kendilerine iade edilmek üzere teslim ettikleri paraları geri almak için iş yerine gittikleri anlaşıldı.

DÖRT GÖZALTI

Elde edilen bilgilerin ardından iş yerine baskın yapıldı. İş yeri sahibi 2 şüpheli ile şoför olarak çalışan 1 kişi gözaltına, Afgan uyruklu 7 isim ise muhafaza altına alındı. Polis içeriyken kaçmaya çalışan bir şüpheli de takip edilerek yakalandı. Kaçan kişinin, havala kuryesi olduğu ve üzerinde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirildiği belirtildi.

PARA VE AJANDA

Polisin iş yerinde yaptığı aramalarda, 99 bin lira, bin euro, bir miktar altın, 1 para sayma makinesi, havala işlemlerinin not alındığı bir ajanda ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili bir defter ele geçirildi.

DÖRDÜ DE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 4’ü de tutuklandı. Muhafaza altına alınan 7 Afgan uyruklu kaçak göçmen ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

HAVALA NEDİR?

Özellikle uluslararası finans kurumlarının bulunmadığı, bankacılık sistemlerinin yaygın olmadığı ülke ve bölgelerde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, 2 ülkede karşılıklı ofis, döviz bürosu ya da kuyumcu ile anlaşma yapılıyor.

Örneğin Afganistan’dan ülkemize para gönderecek bir kişi, ülkesindeki havala merkezine giderek, para yatırıyor. Yatırdığı para karşılığında şifre alıyor. Alınan şifreyi ülkemizde parayı alacak kişiye gönderiyor.

Daha sonra Türkiye’de kurulmuş yasa dışı havala merkezinden şifre ile aynı miktarda para tahsil ediliyor. Türkiye’de ‘havale’ olarak adlandırılan işleme Arapça’da ‘havala’ deniyor.