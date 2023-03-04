Disiplin Talimatı değişikliği ile ilgili TFF açıklama yaptı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezon devam ederken disiplin talimatında değişikliğe gittiğini duyurmuştu. Değişikliğe göre 3 ve 6 sayıda müsabakadan men cezası alan oyuncular, cezalarını aynı kategorideki maçlarda çekecek.

Yapılan talimat değişikliğinin bir kulübün isteği nedeniyle yapıldığı iddia edilmişti. TFF konuyla alakalı açıklama yaparak talimatın Kulüpler Birliği talebiyle değiştiği belirtildi.

TFF’NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA!

Kamuoyunun bilgisine,

Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişiklik ile ilgili bazı basın yayın organlarında bir kulübe ayrıcalık tanındığı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu talimat değişikliği bir kulübün değil, Kulüpler Birliği Vakfı’nın 2 Mart 2023 tarihinde yaptığı yazılı başvurusu üzerine değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir.

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