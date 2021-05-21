Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Edirne Valisi Canalp'i ziyarete kullandığı ralli aracıyla gitti

EDİRNE (AA) – Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyarete 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan araçların birinin direksiyonuna geçerek gitti.

Kaymakcı, Belçika'dan 16 Mayıs'ta yola çıkan 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan sürücüleri Kapıkule Sınır Kapısında karşılaması sonrası araçlardan birinin direksiyonuna geçti.

Kaymakcı ve diğer sürücüler araçlarla Edirne Valiliğine gitti. Kafiledekiler araçları Valilik bahçesine park etti.

Burada Kaymakcı ve aralarında Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, Europa-Orient Rally Derneği Başkanı Wilfred Gehr'in de olduğu sürücüleri Vali Canalp karşıladı.

Canalp, Kaymakcı ve ralliye katılan sürücüleri makamında ağırladı.

– 15. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) çerçevesinde 9 Mayıs etkinlikleri kapsamında 2011'den beri AB Başkanlığınca destekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜVTÜRK iş birliğinde gerçekleşen ralli, hıza dayalı bir yarıştan ziyade bir macera rallisi olarak öne çıkıyor. Avrupa’nın önde gelen otomobil spor organizasyonlarından biri olan ralliye değeri 1100 avronun altında olan eski arabalar katılıyor.

Rallinin Türkiye güzergahı ise Edirne'den başlayıp Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bolu, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Adana, Mersin-Anamur, Antalya-Alanya ile devam edecek ve Muğla-Dalyan'da sona erecek.