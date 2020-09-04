Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü!

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminde art arda yaşanan sıcak gelişmelerin sonrasında kritik bir görüşme gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdiği duyuruldu. Görüşmede, Doğu Akdeniz ve son gelişmeler ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dün arabulucu rolünde devreye girerken Türkiye ve Yunanistan liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin NATO bünyesinde ‘teknik görüşmelere başlama kararı aldıklarını’ açıklamıştı.

Stoltenberg görüşmelerin askeri gerilimi düşürme, Doğu Akdeniz’de olay ya da kaza yaşanması riskini azaltma amacını taşıdığını belirtirken “Yunanistan ve Türkiye değerli müttefiklerdir. NATO da paylaştığımız güvenliğimiz konusundaki tüm unsurlar için önemli bir görüşme platformudur” demişti.

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