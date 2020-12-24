Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Akreditasyon Kurumunu ziyaret etti

ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin seyrine ilişkin, "Son zamanlarda karşılıklı atılan bazı adımlarla beraber daha pozitif bir atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK) ziyaret ederek, yeni göreve başlayan personele hitap etti.

TÜRKAK'ın kuruluşunun 20'inci yılını geçen yıl Antalya'da kutladıklarını anımsatan Çavuşoğlu, "Geçen bir yılda dünya çok değişti. Özellikle de salgın sadece bizim değil, tüm dünyanın dengelerini kökten sarstı. TÜRKAK olarak bu süreci çok iyi yönettiğimizi söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, TÜRKAK'ın sadece sağlık alanında değil, ekonomiyi ilgilendiren alanlarda da önemli rol üstlendiğini söyledi.

Öte yandan, turizm sektörünün de Kovid-19'dan etkilenmemesi için yoğun çalışmalar yürüttüklerini ve bunun faydasını da gördüklerini belirten Çavuşoğlu, "Pandemiye rağmen, şu ana kadar 15 milyondan fazla turist ülkemize gelmiş oldu. Bu konuda, pandemi döneminde en başarılı ülkelerden bir tanesi olduk." dedi.

Çavuşoğlu, bu başarının elde edilmesinde güvenli turizm sertifikasyonunun oldukça önemli rol oynadığının altını çizerek, birçok ülkenin de bu uygulamayı örnek aldığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, "TÜRKAK, mili sanayimiz, ticaretimiz, tüketici sağlığı gibi Dışişleri Bakanlığını doğrudan ilgilendirmeyen alanlarda hayati iş görüyor. Aslında, Dışişleri Bakanlığına bağlı olmasının bir sebebi bu. Kurumun bağımsızlığını korumak için bakanlığımıza bağlandı. Daha önce Avrupa Birliği Bakanlığımıza bağlıydı." dedi.

Çavuşoğlu, TÜRKAK'ın Gümrük Birliğinin uygulanması, iklim değişikliğiyle mücadele, dış ticaretin arttırılması ve ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılması gibi konularda da önemli roller üstlendiğini kaydetti.

– Türkiye-AB ilişkileri

Bakan Çavuşoğlu, son zamanlarda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin inişli çıkışlı bir seyir izlediğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin, Türkiye gibi bir ülkenin, TÜRKAK başta olmak üzere tüm kurumlarıyla Avrupa'ya, Avrupa halklarına ve AB'ye olan katkılarını daha iyi görmelerini bekliyoruz. Son zamanlarda ise karşılıklı atılan bazı adımlarla beraber daha pozitif bir atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz. En son Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan), AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile aynı şekilde dönem başkanı Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yaptığı görüşmeler, benim ise (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep) Borrell ve diğer dışışileri bakanlarıyla yaptığım görüşmeler çerçevesinde, geleceğe yönelik bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'ye yönelik bazı olumsuz tavır takınan ülkelerle de yine gelecekle ilgili yol haritası üzerinde çalışmaları başlattık. Negatif tutum sergilemekle ya da Türkiye'ye saldırmakla Türkiye'yi belli alanlarda engellemeye çalışmakla ilişkilerimizin gelişmeyeceğini görmelerinden memnuniyet duyduğumu söylemek isterim."

Çavuşoğlu, TÜRKAK Danışma Kurulu üyeleriyle de video konferans yoluyla görüştü.