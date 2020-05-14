Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AA temsilcisinin ailesine taziye telefonu

ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) Atina Temsilcisi Furkan Naci Top'un ailesini arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Top'un babası Adnan Top ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini bildirdi.
AA Atina Temsilcisi Furkan Naci Top'un (34) cenazesi bugün Edirne'deki Yıldırım Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.