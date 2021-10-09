Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Biden’ın açıklamalarına tepki: Terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan ABD Başkanı Biden’ın Türkiye açıklamalarına tepki geldi. Çavuşoğlu, “PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar” dedi.

Sozcu.com.tr

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzattı. Biden, konuyla ilgili Kongre’ye bildirim mektubunda, Türkiye’nin Suriye’deki harekatının IŞİD’le mücadeleye zarar verdiğini öne sürdü.

Biden’ın bu açıklamalarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan yanıt geldi. Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu cümleleri ABD yönetimi daha önce de kulandı. ABD yönetimi Kongre’ye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor. PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç. Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz.”

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