Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan ‘Libya’da ateşkes’ çağrısı

Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

*Libya’daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı. Rusya’nın Hafter’i ateşkese ikna etmesi gerek.

*Dün basına yansıdığı kadarıyla tam tersi açıklama geldi. Rus dostlarımızdan beklentimiz iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter’ı bu konuda ikan etmeleri.

*Fransa bunu baltalamak için elinden geleni yapıyor. Libya’da kaosun devam etmesine sebep olan Fransa.

*İki devlet başkanı İdlib’de artan gerginliği ve ateşkes konusunda da mutabık kalmışlardı. Umarım ateşkes bu sefer kalıcı olur. Rusya rejimi kontrol altında tutar.