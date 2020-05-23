Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (7)

ANTALYA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan sınırına giden göçmenler vardı, pandemiden dolayı bu yavaşladı. Pandemi bittikten sonra, bunu tehdit olsun diye söylemiyorum, mutlaka gitmek isteyeceklerdir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde yayın yapan Alanya Dim TV'de katıldığı programda, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok zor şartlarda yaşayanların etkilendiğini, bunların başında da mülteci ve göçmenlerin geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, G-20 zirvesinde, uluslararası tüm koordinasyon toplantılarında, yardıma en çok ihtiyaç duyan kesimlerin göçmenler, kadınlar, çocuklar olduğunu, bunların ihmal edilmemesi gerektiğini söylediklerini vurguladı.

Göçmen konusunun önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Özellikle de göçmenlere yardım eden ülkelere ayrıca yardım edilmesi gerektiğini söyledik. Bir de en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere de destek vermemiz gerektiğini G-20 toplantısında bizzat Cumhurbaşkanımız söyledi. Daha sonra bakanlar düzeyinde detaylı şekilde ele alındı." diye konuştu.

Koronavirüs salgını sürecinden göçmenlerin, mültecilerin çok etkilendiğini vurgulayan Çavuşoğlu, eğer Kovid-19 şüphesi varsa test yapma konusunda "göçmen ya da değil, yerli, o gruptan, bu dinden" diye ayrım yapılamayacağını kaydetti.

Herkesin en temel hakkının yaşamak olduğunu, yaşaması için de tedavisini görmesi gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye'de biz hiçbir şekilde ayrım yapmadık. Bu vaka başladığında Türkiye'de geçici olarak yaşayanlar da turistler de vardı. İhtiyaç duyan herkese bu imkanı sağladık." dedi.

Çavuşoğlu, programa bağlanan bir Alman gazetecinin, koronavirüs salgınından en çok kimlerin etkilendiği ve AB ile Türkiye arasındaki anlaşmazlığın yeniden düzenlenmesi gerektiğine ilişkin sorusu üzerine bazı ülkelerde solunum cihazı ya da yoğun bakım ihtiyacı duyan insanların hastaneye alınmadığını kaydetti.

Türkiye'de kimseye mağduriyet yaşatmadıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu süreçten en çok göçmenler etkilendi. Göç konusunda biliyorsunuz Yunanistan sınırına giden göçmenler vardı, pandemiden dolayı bu yavaşladı. Ama pandemi bittikten sonra bunu tehdit olsun diye söylemiyorum mutlaka gitmek isteyeceklerdir. 2016'da Avrupa'da bir göç anlaşması yaptık. AB ile biz madde madde üzerimize düşeni, yükümlülüklerimizi tam anlamıyla yerine getirdik. Ama size de buradan tavsiye ediyorum, o anlaşmayı bir okuyun. Avrupa Birliği neyi yerine getirmiş neyi yerine getirmemiş? Kendiniz söyleyin. Vicdanlı bir insan olarak söyleyeceksiniz ki Türkiye'ye çok haksızlık yapıldı. Dolayısıyla bu anlaşmanın gözden geçirilmesi gerekiyor. Ayrıca, bunu sadece para vereyim göçmenler de Türkiye'de kalsın gibi basite indirgemek de doğru değildir."

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bugün telefonla görüştüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Son zamanlarda kendisi de her platformda Avrupa Parlamentosuna hitap ederken de söyledi. Bu kapsamlı bir anlaşma var aramızda. Bu zor günlerde gördük ki birbirimize daha çok ihtiyacımız var ama AB'nin Türkiye'ye daha fazla ihtiyacı var. Bunu tepeden bakan bir kişi olarak söylemiyorum gerçekten böyle. Şu anda AB'nin içinde olsaydı Türkiye, bu mücadelede çok daha güçlü olurdu. Pandemide özellikle destek konusunda da birçok AB üyesi, çok ciddi eleştiriler yaptı. Dayanışmada öyle bir çatırdama oldu. Sonuçta ilişkilerimiz ne kadar iyi olursa bundan herkes faydalanır." ifadelerini kullandı.

– "Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi gerekiyor"

Göç konusunun da ortak bir sorun olduğunu ve birlikte hareket etmek gerektiğini bildiren Çavuşoğlu, "Bu anlaşmayı gerçekten bizim güncellememiz gerekiyor. Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi, vize serbestisinin gelmesi gerekiyor. Terörle mücadelede daha kararlı olmamız gerekiyor. Birçok ortak atacağımız adımlar var. Bunları atmamız lazım. Şu mesajı da vermek durumunda kaldık. Bugün pandemiyi bahane ederek Türkiye ile iş birliğine ihtiyaç yok derseniz yarın ya da ertesi günü, bir gün pandemi bitecek ama göç sorunu önümüzdeki yıllarda devam edecek. O zaman siz de lütfen bizim kapımızı çalmayın mesajını kendilerine verdik. Burada amacımız, iyi bir iş birliği ve herkesin sözünde durduğu iş birliğidir." diye konuştu.

– "Türkiye-ABD arasında olumlu bir atmosfer oluştu"

Çavuşoğlu, "Pandemi nedeniyle ABD'de ölü sayısı 100 bine yaklaşırken, kritik dönemde Türkiye ABD'ye yardım elini uzattı ve uçakla tıbbi malzemeler gönderdi. Bir dönem Amerika ile Türkiye arasında S-400'ler konusunda sert rüzgarlar esmişti. Türkiye'nin zor dönemdeki yardımı ileriki süreçte ilişkilere yeni ivme kazandırır mı?" sorusuna da yardımların tüm sorunları çözeceğini düşünmediğini söyledi.

"Türkiye ve ABD arasında yardımlar sonrasında olumlu bir atmosfer oluştu." diyen Çavuşoğlu, Daha önce Türkiye aleyhinde konuşanların bu süreçte olumlu konuşmaya başladığını belirtti.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye aleyhine tasarılar sunan senatör kongre üyeleri, büyükelçimizle Türkiye'ye teşekkür mektupları gönderdi. Aynı şekilde, halktan, sahadan olumlu etkisini gördük. Bunu Avrupa'da da gördük. Örneğin bazı ülkelerde Fransa, Almanya olsun veya Avusturya değişik Avrupa ülkelerinde de orada yaşayan vatandaşlarımıza özellikle Fransa'da bazı medya kuruluşları hep aşağılayacak şekilde yaklaşıyorlardı. Bu dönemde gördüler ki kendilerine en çok destek olan oradaki vatandaşlarımızdı. Herkes maske üretmeye başladı. Oradaki vatandaşlarımız, sağlık ve güvenlik personeline maske, dezenfekte ve sıcak yemek dağıttı. Onlarla ilgili olarak en olumsuz olan gazetelerin bile çok olumlu haberler yaptığını gördük. Umarım unutulmaz. Zor dönemde siyaset başka insani konular başka."

– S-400 konusu

Dış politikada gerçekçi olmak gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, ciddi sorunların hemen aşılamayacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Amerika, PKK ve YPG'ye Suriye'de verdiği desteği keserse burada önemli bir yumuşama olur. FETÖ ile ilgili bizim beklentilerimizi karşılarsa öyle olur. Niye S-400 aldığımızı Amerika çok iyi anlıyor ama bizim de onlara komisyon gibi tekliflerimiz var. Birlikte adımlar atarsak burada yine birlikte yürürüz. Bu dönemde görüldü ki gerek üretimde gerek diğer konularda Türkiye ciddi bir alternatif, şu anki ürettiklerimiz konusunda vazgeçilmez ama şimdi birçok ülke daha güvenilir kaynak arayışına girmeye başladı. Yani kaynağını çeşitlendirmeye başladı, bir tarafa bağlı kalmak istemiyor. O zaman ilk gelen ülkelerden biri Türkiye. Dolayısıyla Amerika-Türkiye için de geçerlidir. Önümüzdeki süreçte önemli fırsatlar olacak. Bu yaşadığımız sorunları da birbirimize saygı duyarak ve beklentileri anlayarak, adım atarak aşabilirsek o zaman ticaretimiz de Amerika ile 100 milyar dolara ulaşır." değerlendirmesinde bulundu.

– "Özel bankaların sicil affı uygulamamasından rahatsızız"

Çavuşoğlu, özel bankaların sicil affını uygulamadığı yönündeki soruya da "Pandemi sürecinde haklı bir konu, biz de bundan rahatsızız. Siciller sıfırlanıyor, temizleniyor ama bazı özel bankalar kendi kafasına göre karar veriyor. Her bankanın riskini azaltması önemli, risk yönetimi yapması önemli saygıyla karşılıyoruz ama alınan kararlar tedbirler var. Krizler yaşanıyor, şu anda devletimiz tüm desteği veriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızca sıkı denetim yapılıyor." cevabını verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'daki hemşehrilerinin, Türkiye'de ve yurt dışındaki vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın koronavirüsten kurtulmaya vesile olmasını temenni etti.

(Bitti)