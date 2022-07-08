Dışişleri Bakanlığı: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Yemenli tarafların mutabık kılına ateşkesi teyit etmelerine ilişkin, “BM öncülüğünde ilan edilmiş olan ateşkese ilişkin taahhüdün teyit edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasını yaptı.

Yemenli tarafların mutabık kılına ateşkesi teyit etmelerine ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Kararın memnuiyetle karşılandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Yemenli taraflar arasında Amman’da gerçekleştirilen Askeri Koordinasyon Komitesi toplantısında, geçtiğimiz Ramazan ayında BM öncülüğünde ilan edilmiş olan ateşkese ilişkin taahhüdün teyit edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

*Bu çerçevede, ülke sathında bazı yolların açılmasını, Yemen’de yaşanmakta olan insani krizin giderilebilmesi yönünde önemli bir adım olarak görüyoruz.

“SÜRECE KATKIDA BULUNMASINI UMUT EDİYORUZ”

*Taraflar arasındaki bu diyalogun, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına ve ihtilafın BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler çerçevesinde, anayasal meşruiyet temelinde çözüme kavuşturulmasını sağlayacak bir siyasi sürece katkıda bulunmasını umut ediyoruz.

*Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Yemenli taraflar arasında diyalog çabalarına desteğimizi ve Yemen halkıyla dayanışmamızı sürdüreceğiz. İHA

İlginizi Çekebilir Rusya’dan veto: Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriyelilere yardımı yasakladı