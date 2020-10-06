Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye, dost ve kardeş Mali'deki gelişmeleri, yakından takip etmektedir”

ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanlığı, Mali'de hükümetin kurulmasıyla ilgili Türkiye'nin, dost ve kardeş Mali'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Bakanlık, Mali’de hükümetin kurulması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin, dost ve kardeş Mali'deki gelişmeleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kısa süre önce bu ülkeye yaptığı ziyaretle de teyit edildiği üzere, yakından izlendiği belirtildi.

Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Bah N'Daw tarafından 5 Ekim'de imzalanan kararname ile "Geçiş Dönemi Hükümeti"nin kurulduğu aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geçiş sürecini yönetmek üzere sivil bir devlet başkanı ve başbakanın atanmasından sonra hükümetin de kurulmasıyla anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi ve ülkenin karşı karşıya bulunduğu son derece zorlu sınamaların aşılması için gerekli adımların hızlıca atılacağını umuyoruz. Bu bakımdan Birleşmiş Milletlerin, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) ve Afrika Birliğinin Mali’deki sürecin olumlu bir mecrada ilerlemesi yönündeki çabaları da memnuniyet vericidir. Türkiye, bu süreçte dost ve kardeş Mali’nin yanında olmaya devam edecektir."