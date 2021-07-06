Dışişleri Bakanlığı ve CHP’den Türk Bayrağına yapılan saldırıya tepki

Libya’nın Tobruk kentinde dün gerçekleşen bütçe görüşmeleri sırasında Temsilciler Meclisi geçici binası önünde yerdeki Türk Bayrağı üzerinden araçlarla geçilmişti. Dışişleri Bakanlığı ve CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türk Bayrağına yapılan çirkin eylemi yaptıkları açıklamalarla kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Tobruk’ta Türk bayrağına yönelik çirkin eylem hakkındaki soruya, “Libya’nın Tobruk kentinde 5 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen bütçe görüşmeleri sırasında Temsilciler Meclisi geçici binası önünde bayrağımıza yönelik çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz” yanıtını verdi.

“SÖZ KONUSU EYLEMİN TÜRK-LİBYA KARDEŞLİĞİNİ HEDEF ALDIĞI AÇIKTIR”

Sözcü Bilgiç açıklamanın devamında, “Menfur eylemin öğrenilmesinin hemen ardından Trablus Büyükelçiliğimiz Libya Dışişleri Bakanlığı nezdinde yazılı ve sözlü gerekli girişimleri yapmış, bu tür provokasyonlara izin verilmemesi ve benzeri olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etmiştir. Söz konusu eylemin Türk-Libya kardeşliğini hedef aldığı açıktır. Bağımsızlığımızı ve kutsal değerlerimizi temsil eden bayrağımıza yapılan bu saldırının asla amacına ulaşamayacağını ve gerekli karşılığı herkesten önce dost ve kardeş Libya halkından göreceğini ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“LİBYA TEMSİLCİLER MECLİSİ İLE DERHAL TEMASA GEÇMELİDİR”

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Libya’da Bayrağımıza yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum’ diyerek şu ifadeleri kullandı:

* Bazı Libyalıların bayrağımıza hakareti asla kabul edilemez. Hükümetler hata yapabilir ancak halklar arasındaki karşılıklı sevgi bu hatalardan etkilenmemelidir. Kıbrıs’ta yanımızda duran dost ve kardeş Libya halkının tamamıyla kucaklaşmanın zamanı artık gelmiştir. İktidar Tobruk’u görmezden gelen tavrını bir kenara bırakarak BM tarafından meşru kabul edilen Libya Temsilciler Meclisi ile derhal temasa geçmelidir.

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