Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan’la 6 Ekim’de görüşülecek

Dışişleri Bakanlığı Türkiye ve Yunanistan arasında Akdeniz bölgesine yönelik anlaşmazlıkları çözüme kavuşturulmasının hedeflendiği istişare görüşmelerin 6 Ekim’de Ankara’da yapılacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yunanistan ve Türkiye, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları, hava sahası, enerji, etnik olarak bölünmüş Kıbrıs ve Ege’deki adaların statüsü gibi konularda anlaşmazlık yaşıyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz’deki doğal kaynaklar nedeniyle gerilimin arttığı geçen yılın ardından iki ülke görüşmelere 25 Ocak’ta tekrar görüşmeye başlamıştı.

İstanbul’da yapılan ve yaklaşık 3.5 saat süren görüşmelerin ardından iki taraf Atina’da tekrar görüşmek için anlaşmıştı.

O zamandan beri Ankara ve Atina, Mart ayında istişare görüşmelerin ikinci turunu gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Twitter’da yaptığı açıklamada “istişare görüşmelerin 63. turu 6 Ekim 2021 tarihinde Ankara’da yapılacaktır” denildi.

İlginizi Çekebilir Yunanistan Başbakanı: Türkiye ile silahlanma yarışına girmek istemiyorum