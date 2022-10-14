Dışişleri Bakanlığı’na atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim, Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Emin Akseki atandı. Cumhurbaşkanlığı’nın atama kararı Resmi Gazete’de de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Dışişleri Bakanlığı’na iki atama gerçekleştirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;
“*Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Yasin Ekrem SERİM atanmıştır.
*Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emin Akseki atanmıştır.”