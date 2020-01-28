Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye ‘Kudüs’ tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Ortadoğu planına sert tepki gösterdi. Dışişleri’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* ABD’nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz.

* Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail’in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız.

* Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Ortadoğu’ya barış gelemez.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün ABD Başkanınca ilan edilen tek taraflı ‘Plan’, Filistin meselesini, Kudüs’ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye’nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir” dedi. (İHA)

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