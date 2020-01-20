Dışişleri Bakanlığı’ndan Davos açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Davos’ta gerçekleştirilecek Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 50. Yıllık Toplantısı’na katılımı hakkında bakanlığın internet sitesinde açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Sayın Bakanımız 21-24 Ocak 2020 tarihlerinde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenecek “WEF 50. Yıllık Toplantısı”na katılacaktır.

* Sözkonusu Toplantı çerçevesinde, küresel gündemdeki güncel siyasi-ekonomik sınama ve fırsatlar üzerinde fikir alışverişinde bulunulacaktır.

* Sayın Bakanımızın toplantı marjında Avrupa üzerine çeşitli oturumlar ile küresel gündemin üst sıralarında yer alan konulardaki oturumlara, ayrıca NATO’nun geleceği ve jeopolitik görünüm panellerine konuşmacı olarak iştirak etmesi ve toplantıya katılan bazı muhataplarıyla ikili görüşmeler yapması öngörülmektedir.

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