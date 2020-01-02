Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘EastMed Doğalgaz Boru Hattı’ tepkisi!

Aksoy’un EastMed Projesi’ne ilişkin anlaşmanın imzalanması hakkındaki soru üzerine, şunları söyledi:

* EastMed Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’ne ilişkin anlaşmanın imzalanması, bölgede ülkemizi ve KKTC’yi dışlamaya çalışan beyhude adımların yeni bir örneğidir.

* Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’yi ve Kıbrıs Adası’nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır.

* Bu hususu bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz.

* Doğu Akdeniz’de bulunan doğal kaynakların değerlendirilmesinde ve ülkemiz dahil Avrupa’daki tüketim pazarlarına iletilmesinde en ekonomik ve güvenli güzergah Türkiye’dir.

* Buna rağmen hem bize hem Kıbrıs Türklerine işbirliği kapılarının kapatılması, aslında bazı ülkelerin işbirliği yerine kısır siyasi hesaplar peşinde koştuğunun açık göstergesidir.

* Bu tür kirli hesapların geçmişte olduğu gibi gelecekte de tutmayacağını proje sahiplerine hatırlatırız. İHA

İLGİLİ HABER Erdoğan’dan Akdeniz çıkışı: Haklarımıza göz dikenler, meydanın boş olmadığını bilmeli