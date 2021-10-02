Dışişleri Bakanlığı’ndan Katar açıklaması

Yazan:
Alaturka Online
-

Dışişleri Bakanlığı tarafından “Katar’da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisinin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz” açıklaması yapıldı.

Yayınlanma: 17:05 – 02 Ekim 2021

Dışişleri Bakanlığı’ndan Katar açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

* Katar’da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisinin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz.

* Katar halkının ülke yönetimine katılımının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım teşkil eden söz konusu seçimlerin özgür ve şeffaf bir ortamda yapılması için Katar liderliğinin gösterdiği çabaları takdir ediyoruz.

* Seçimlerin sonuçlarının kardeş Katar halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Katar ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için sandık başında İlginizi Çekebilir Katar ilk kez yapılan milletvekili seçimleri için sandık başında

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?