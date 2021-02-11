Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’ye Kavala Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada “Kavala’ya yönelik şüpheli suçlamalar, gözaltına alınması ve yargılanmasının sonuçlanmasında hakkındaki davaların birleştirilmesiyle yaşanan gecikme hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerine gölge düşürüyor” denildi. Ankara’ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyması çağrısı yapılan açıklamada, Türkiye’den iç hukuku ve uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu biçimde Kavala’nın davasının adil, şeffaf ve hızlı biçimde sonuçlandırılması istendi.

Açıklamada, “ABD vatandaşı Dr. Henri Barkey’nin bu temelsiz davalara konu olmasını da kaygıyla izliyoruz” denildi.

Son olarak Osman Kavala’nın, ABD’de yaşayan ve düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi’nin (CFR) kıdemli uzmanı olan Henry Barkey ile birlikte yargılandığı dava, yeniden yargılaması yapılacak Gezi davasıyla birleştirilmişti.

Gezi davası, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 Mayıs’ta görülecek.

Birlikte yargılandığı sekiz kişiyle birlikte 18 Şubat 2020’de beraat eden Osman Kavala, daha sonra Gezi davasıyla birleştirilecek soruşturma kapsamında cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklanmıştı.

Kavala, 18 Ekim 2017 tarihinde, Türkiye’de hükümeti ve anayasal düzeni zor ve şiddet yoluyla devirmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Aralık 2019’da Avrupa Mahkemesi, Kavala’nın, “özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal etmek için yeterli delil olmadığına” ve yargılamanın makul sürelerde yapılmadığına hükmederek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, (AİHS) 5/1 ve 5/4 maddelerinin ihlal edildiğine karar vermişti.

Buna ek olarak AİHM, Kavala’nın tutuklanmasının ve duruşma öncesi tutukluluğunun, gizli bir amaçla, yani “susturmak ve diğer insan hakları savunucularını caydırmak” amacıyla yapıldığını tespit ederek, AİHS’in en ağır maddelerinden birisi olan 18’inci maddenin ihlal edildiğine hükmetmişti.