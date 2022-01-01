Dışişleri, Müslüman mezarlığına yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın Iserlohn şehrinde bir Müslüman mezarlığına düzenlenen saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
* Almanya’nın Iserlohn şehrinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
* Yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırı, son dönemde özellikle Avrupa’da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir.
* Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hakkettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz.
* Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz.