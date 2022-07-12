Dışişleri’nden BM’nin Suriye kararıyla ilgili açıklama: Memnuniyet verici

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, kuzey batı Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, BM’nin Suriye kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 12 Temmuz 2022 tarihinde aldığı bir kararla, kuzey batı Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
“HAYATİ ROL OYNAMAKTADIR”
*Söz konusu BM mekanizması, kuzey batı Suriye’deki yaklaşık 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır.
*Suriye’deki insani krize etkin uluslararası mukabele ve bölgesel istikrar açısından BM mekanizmasının işlevlerini sürdürülebilir bir çerçevede kesintisiz devam ettirmesi elzemdir.
*Türkiye, bu yöndeki gayretlerini uluslararası toplum ile işbirliği halinde sürdürecektir.