Dışişleri’nden BM’nin Suriye kararıyla ilgili açıklama: Memnuniyet verici

Yazan:
Alaturka Online
-

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, kuzey batı Suriye’ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Yayınlanma:

Dışişleri’nden BM’nin Suriye kararıyla ilgili açıklama: Memnuniyet verici

Dışişleri Bakanlığı, BM’nin Suriye kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 12 Temmuz 2022 tarihinde aldığı bir kararla, kuzey batı Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle de olsa uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

“HAYATİ ROL OYNAMAKTADIR”

*Söz konusu BM mekanizması, kuzey batı Suriye’deki yaklaşık 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır.

*Suriye’deki insani krize etkin uluslararası mukabele ve bölgesel istikrar açısından BM mekanizmasının işlevlerini sürdürülebilir bir çerçevede kesintisiz devam ettirmesi elzemdir.

*Türkiye, bu yöndeki gayretlerini uluslararası toplum ile işbirliği halinde sürdürecektir.

BMGK, Suriye konusunda uzlaştı İlginizi Çekebilir BMGK, Suriye konusunda uzlaştı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?