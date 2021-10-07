Dışişleri’nden İsrail mahkemesinin ‘Mescid-i Aksa’ kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’de bir mahkemenin aldığı Yahudilerin Mescid-i Aksa’da ‘sessizce’ ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

* İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da ‘sessizce’ ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz.

* Söz konusu kararın Mescid-i Aksa’da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendirmesi ve yeni gerginliklere yol açması dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimaldir.

* Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa’ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz. DHA

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