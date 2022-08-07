Dışişleri’nden İsrail’e ‘Mescid-i Aksa’ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik saldırıları ile Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in, 5 Ağustos günü Gazze’ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten, bugün İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altındaki Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail’in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa’da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz” denildi.

“ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ”

İsrail’in eylemlerinin, Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa’daki statükoyu açıkça ihlal ettiği ve bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdığı belirtilerek, “İsrail hükümetine, Harem-i Şerif’in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir İsrail Başbakanı Lapid: ‘Gazze operasyonu gerektiği sürece devam edecek’ İlginizi Çekebilir İsrail Gazze’yi vurdu: Onlarca yaralı var