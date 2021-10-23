Dışişleri’nden İsrail’e tepki: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “İsrail Yüksek Planlama Konseyi’nin önümüzdeki hafta Batı Şeria’daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3.100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
* İsrail Yüksek Planlama Konseyi’nin önümüzdeki hafta Batı Şeria’daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3.100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz.
* İsrail’in, altı Filistin insan hakları kuruluşunu ‘terör örgütü’ listesine alarak işgal altında bulundurduğu topraklarda insan hakları alanındaki çalışmaları engelleme girişimi de insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır.
* Filistin ihtilafının adil, kalıcı ve kapsamlı çözümü için tek seçenek olan iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden, yasadışı yerleşimlerin genişletilmesi dahil, tek taraflı ve hukuk dışı politikalara son verilmelidir.
* Uluslararası toplumu, bölgede uzun vadede kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, Filistin topraklarının ve Filistin halkının haklarının korunmasını teminen harekete geçmeye çağırıyoruz.