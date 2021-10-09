Dışişleri’nden Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne başsağlığı mesajı

Yazan:
Alaturka Online
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Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yaşanan tekne kazasıyla ilgili “Faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümetine başsağlığı diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Yayınlanma: 22:34 – 09 Ekim 2021

Dışişleri’nden Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı’ndan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yaşanan tekne kazasıyla ilgili yapılan açıklamada, “Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Bumba bölgesinde Kongo Nehri üzerinde yolcu taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümetine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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