Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kartal Meydanı'nda “Zamlardan, Pahalılıktan, Adaletsizlikten Bıktık” sloganıyla miting düzenledi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını eleştirdi. Mitingde "Hükümet istifa" sloganları atıldı. #disk #hükümetistifa #canlıyayın #kartal #miting #haber #receptayyiperdoğan #ekonomi #siyaset #politika #zam #pahalılık #arzuçerkezoğlu #erkanbaş #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online DİSK Kartal Meydan’ından Erdoğan’a meydan okudu! “Hükümet İstifa!”