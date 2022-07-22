DİSK: Türkiye ucuz emek cenneti haline getirildi

DİSK kurucusu ve ilk genel başkanı Kemal Türkler, öldürülüşünün 42. yılında mezarı başında anıldı. DİSK Başkan Çerkezoğlu, “Türkiye bir ucuz emek cenneti haline getirildi” dedi.

DİSK’in kurucusu ve ilk genel başkanı Kemal Türkler, 22 Temmuz 1980 tarihinde İstanbul Merter’deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Türkler davasında 2003 yılında sanık Ünal Osmanağaoğlu beraat etmiş daha sonra Yargıtay kararı bozmuştu. Daha sonra dava zaman aşımına uğrayarak düşmüştü.

“DEMOKRASİ İŞÇİNİN EKMEĞİDİR”

Türkler için öldürülüşünün 42. yılında mezarı başında anma yapıldı. Anmada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, şunları söyledi:

“Her gün ama her gün emeğimizin daha ucuzlatıldığı, hayatın daha pahalı olduğu bu süreçte sermaye açısından Türkiye’nin bir ucuz emek cenneti haline getirildiği bu süreçte evet sermaye de onun iktidarları da biliyorlar ki, bu düzenin devam edebilmesi için demokrasinin son kırıntılarının ortadan kaldırılması lazım.

Bu düzenin devam edebilmesi ancak baskıyla, demokrasinin tüm kurumlarının işletilmemesiyle ancak savaşlarla, her türlü haksızlık ve hukuksuzlukla sürdürülebilir. O nedenle biz biliyoruz ki, bugün bir yandan ekmeğimize sahip çıkarken, yıllar yıllar süren mücadeleleri yürütürken aynı zamanda da demokrasi mücadelesi veriyoruz. Demokrasi işçinin ekmeğidir derken bu gerçeğe işaret ediyoruz.

“TÜRKLER, İŞÇİ SINIFININ ÖNÜNDE”

“Kemal Türkler’in DİSK’in 9. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmasından, demokrasi mücadelesine yaptığı vurgulardan söz etmek istiyorum. O konuşmasında der ki, ‘Demokrasi mücadelesi özünde Türkiye’de ve kapitalist dünyada tekellerin egemenliğine karşı mücadeledir’.

Genel başkanımız o konuşmasında işçi sınıfını demokrasi mücadelesinin öznesi olarak tarif eder. ‘Demokrasinin olmazsa olmazı genel grev, dayanışma grevi dahil olmak üzere eksiksiz bir grev hakkıdır’ der. Bugün herkes bilsin, herkes görsün ki Kemal Türkler, işçi sınıfının önünde yürümeye devam ediyor.”

“MÜCADELEMİZ, DİSK’İN ÖĞRETTİKLERİYLE SÜRÜYOR”

Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu da “12 Eylül’ün karanlığında da DİSK üyeleri çeşitli yerlerde sınıf mücadelesini devam ettirdiler. Bizler de metal işçileri olarak DİSK’in kapatılmasıyla birlikte mücadele verdik ve 10 yıla yakın o mücadelemizi DİSK’in bize öğrettikleri, Kemal Türkler’in öğrettikleri üzerinde sürdürdük. Maden-İş’in DİSK’in açılmasıyla birlikte önemli bir sınıf mücadelesi alanı açılmış oldu” diye konuştu.

Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler Soydan da anmada bulundu ve Türkler’in mücadelesini anlatan kitapla ilgili bilgi paylaştı.

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