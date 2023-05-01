DİSK yasaklı Taksim’e çelenk bıraktı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla giriş çıkışların kapatıldığı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığı Taksim’e çıkarak Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

“BU YIL 1 MAYIS’I ÜLKEMİZDE SON DERECE TARİHSEL BİR ANDA KARŞILIYORUZ”

Çelenk töreninin ardından açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Yılın 364 günü çalışan işçiler, bir gün 1 Mayıs günü yaşadığımız bu sisteme, bu düzene karşı itirazlarımızı ve hedeflerimizi, gelecek dünya düşlerimizi ifade etmek için alanlarda, meydanlarda buluşuyoruz. Bu yıl 1 Mayıs’ı ülkemizde son derece tarihsel bir anda karşılıyoruz. Bir yandan deprem felaketinin yarattığı acılar ve yıkım, diğer yandan Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birisine gittiğimiz bir süreçte 1 Mayıs’ı gerçekleştiriyoruz.” dedi.

“BU 1 MAYIS TAKSİM’İN YASAKLI OLDUĞU SON 1 MAYIS OLACAK”

1 Mayıs meydanının, Taksim Meydanı olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

“1977 onlarca arkadaşımızı kaybettik. Yıllarca Taksim’in ve 1 Mayıs’ın özgürleştirilmesi mücadelesini verdik. Bugün yine 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı, haksız ve hukuksuz bir şekilde işçi sınıfına kapalı.

Biz biliyoruz ki, bu 1 Mayıs Taksim’in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak. Bizler bugün işçi sınıfı olarak, emekçiler olarak bütün olumsuzlukları, açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkûm edilen milyonları, sendikasızlığa, örgütsüzlüğe mahkum edilişimizi, grev hakkımız başta olmak üzere en temel haklarımızın ortadan kaldırıldığı, kadınlar olarak her gün şiddetle, ayrımcılıkla, eşitsizlikle boğuştuğumuz, gençlerimizin işsizlikle geleceğinin karartıldığı, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzere süren bu düzene itirazlarımızı ortaya koymak ve bu ülkede bu topraklarda eşitlik, adalet, barış, kardeşlik temelinde, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği emeğin Türkiye’sini kurana kadar mücadele edeceğimizi ifade ediyoruz.”