DİSK’ten Brezilya Büyükelçiliği önünde asbestli gemi protestosu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, söküm için İzmir’e gelen ve bünyesinde yüklü miktarda Asbest barındıran gemiyi protesto etmek için Ankara’da Brezilya Büyükelçiliği önünde eylem yaptı.

Bünyesinde tonlarca asbest barındırdığı iddia edilen Brezilya donanmasına ait “NAe São Paulo” isimli geminin söküm işlemlerinin İzmir Aliağa’daki yapılacak olmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Brezilya Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, “Aliağa patronların çöplüğü değildir. Zehir gemisi Nae Sao Paulo Türkiye’den defol”, “Toksik gemi geldiği gibi gidecek” pankartları açarak, geminin Aliağa’da sökülecek olmasına tepki gösterdi. Protesto gösterisine CHP Ankara Milletvekilleri Gamze Taşcıer ve Murat Emir de destek verdi.

“GEMİNİN SÖKÜMÜNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, söz konusu geminin asbest ve yakıt kalıntıları gibi büyük miktarda zehirli maddeler içerdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

*Asbest ve diğer tehlikeli kimyasallarla dolu bir geminin varlığıyla ilgili endişemizi buradan güçlü bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Gemi asbest ve yakıt kalıntıları gibi çok büyük miktarlarda zehirli maddeler içermektedir.

*Bunların ortadan kaldırılması, güvenli ve çevreye saygılı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Geminin 900 ton asbest içerdiği tahmin ediliyor. Ancak gemide bulunabilecek diğer zehirli madde miktarı kesin olarak bilinmemektedir. Bu gemilerin sökülmesinin toprağa, suya, insan sağlığına çok ciddi zararlar verdiği herkes tarafından bilinmektedir.

*Bu nedenle, Brezilya’da, Türkiye’de veya insanların ve çevrenin korunması için gerekli güvenlik koşullarının bulunmadığı herhangi bir yerde bu tür bir sökme işlemine izin vermeyeceğiz. İzin vermemeliyiz. Geminin Basel Sözleşmesi’ne uygun şekilde zehirden arındırılmadan Türkiye’ye gönderilmesine karşıyız. Küresel şirketlerin aç gözlülüğüyle ve hükümetlerin kayıtsızlığına karşı da mücadele edeceğimizin altını çiziyorum.

“ZEHİR GEMİSİNİN TÜRKİYE’YE GELMESİNE İZİN VERİLMEMESİNİ İSTİYORUZ”

Görgün, “Uluslararası denizcilik şirketlerinin ve bazı ülkelerin zenginleşmek için, Türkiye’yi ve Brezilya’yı, halk sağlığı, işçilerin hayatı ve doğanın tahribatı pahasına hurdalığa çevirmek istemelerini kabul edemeyiz. Bu bağlamda ilgili hükümetleri tarafsız, şeffaf denetimler yürütmeye ve uluslararası sözleşmelere uymaya çağırıyoruz. Brezilya ve Türk hükümetinden zehir gemisi NAe Sao Paulo’nun Türkiye’ye gelmesine izin verilmemesini istiyoruz.” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ DÜNYANIN ÇÖPLÜĞÜ HALİNE GETİRDİLER”

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer ise şu ifadeleri kullandı:

*AKP İktidarının 20 yılda ülkeyi getirdiği ekonomik durum, 3-5 kuruş alabilmek için halk sağlığını hiçe sayan. Türkiye’yi, dünyanın çöplüğü haline getiren adeta zehir ticaretine onay veren bir anlayışla ülkenin itibarını hiç ettiler. Almanya’da Hans’ın attığı çöp, Adana’dan çıkıyor.

*Hiçbir dünya ülkesinin kabul etmediği Brezilya donanma gemisinin sökümü Türkiye’de yapılmak isteniyor. Çünkü, 3-5 kuruş para alabilmek için İzmir halkının 50 yılı zehir ticaretine teslim edilmeye çalışılıyor. Daha önce aynı geminin benzeri hiçbir ülkenin kabul etmemesi sonucunda İngiltere‘de yapılmış ve 760 ton asbest çıkmıştı.

*Şimdi Bakanlık yetkilileri diyorlar ki, ‘760 ton değil, 9 ton’ Sayın Bakan, 9 ton asbest kanser etmiyor mu? 9 ton asbest bu ülkenin insanlarının sağlığını, doğasını yok etmiyor mu? Bu nedenle biz de buradan bir çağrı yapıyoruz. Ülkeye daha fazla itibar kaybına sebep olmadan, daha fazla doğa kaybına, doğa katliamına, halk sağlığı katliamına sebep olmadan bir an önce bu uygulamadan vazgeçin

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