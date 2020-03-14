DİSK’ten çağrı: Bir miktar su ve doğalgaz ücretsiz verilsin

Corona virüsünün Türkiye’de görülmesinin ardından Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin Büyükşehir Belediyelerinin de aralarında olduğu çok sayıda belediye, su faturası borcu olan vatandaşlar için iki ay boyunca su kesintisine gitmeyeceklerini açıklamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, 1.8 milyon işyerinin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında olmadığını belirtti. KESK ise Covid-19 testinin tüm ülkedeki hastanelerde yapılmasının sağlanması

Başta Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere sorumluluğu olan tüm kurumlara çağrıda bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin ve halk sağlığının korunması için alınması zorunlu önlemleri şöyle sıraladı:

“BELLİ MİKTAR DOĞALGAZ VE SU PARASIZ OLMALI… BORÇTAN DOLAYI KESİNTİ OLMAMALI”

* Okulların ve kreşlerin tatili süresince çalışan anne babalardan birine ücretli corona izni verilmelidir.

* Hijyen ve ısınma bu virüsten korunmanın şartlarındandır. Her eve belli bir miktar içme suyu ve doğalgaz parasız olarak sağlanmalı, geçmiş borçlar nedeniyle su ve doğalgaz kesintileri yapılmamalı ve kesilmiş olanlar derhal açılmalıdır.

* Corona virüsü özellikle yaşlı nüfus için hayati bir tehlike yaratmaktadır. Bu yaş grubunun daha iyi beslenerek korunabilmesi için, emekli maaşlarına belirli bir süre ek korona desteği verilmeli, emekli maaşları bu süre zarfında 3 bin liranın altında olmamalıdır.

* 65 yaş üstü yaşlılık aylığı alan kişilere de ek corona desteği ödenmelidir.

* İşçi, işveren ve hükümet tarafının bir araya geldiği Ekonomik Sosyal Konsey acilen toplanmalıdır.

.*Her eve belli bir miktar içme suyu ve doğalgaz parasız olarak sağlanmalı, geçmiş borçlar nedeniyle su ve doğalgaz kesintileri yapılmamalı ve kesilmiş olanlar derhal açılmalıdır.

1.8 MİLYON İŞ YERİ DENETİM DIŞINDA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’da yaptığı açıklamada, 1.8 milyon iş yerinin iş sağlığı ve güvenliği hükümleri kapsamında olmadığına dikkat çekerek işçilerin büyük risk altında olduğunu söyledi.

“50’DEN AZ İŞ YERLERİNDE DENETİM DERHAL YÜRÜRLÜĞE GİRMELİ”

Ağbaba, “İktidara önerimiz iş yerlerinde işçi sağlığını yakında ilgilendiren gerekli tedbirleri bir an evvel almasıdır. Bu bakımdan Temmuz ayına kadar ertelenmiş olan 50’den az işçi çalıştıran işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği denetimi derhal yürürlüğe girmelidir. Milyonlarca işçinin sağlığı ve güvenliği riske atılmamalıdır” ifadesinde bulundu.

“CİDDİYETLE YAKLAŞILMASI UMUT VERİCİ”

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından yapılan açıklamada ise, ilgili bakanlıkların virüse karşı alınması gereken tedbirleri artırmasının, sürece daha ciddiyetle yaklaştığı anlamına geldiğini ifade ederek, bu durumun umut verici olduğu kaydedildi.

“COVİD-19 TESTİ TÜM ÜLKEDE YAPILABİLMELİ”

Açıklamada; “Ne yazık ki tehlike kapımıza dayanıncaya kadar uzunca bir süre sadece Ankara’da Covid-19 testi yapılabilmiştir. Testin yapılabilineceği illere, ilk vakanın görüldüğü günden itibaren İstanbul, Erzurum, Antalya, Bursa, İzmir, Kayseri, Malatya, Adana gibi iller eklenmiştir. Bütün vatandaşlarımızın virüs tehdidine karşı korunması için söz konusu testin tüm ülkede yapılabileceği hastanelerin sayısı hızlı bir şekilde artırılmalıdır.” ifadelerine yer verildi.