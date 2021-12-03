DİSK’ten Çalışma Bakanlığı önünde asgari ücret eylemi

Asgari ücretin en az 5 bin 200 TL olmasını talep eden DİSK, Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaparak bu çağrısını tekrarladı. DİSK Başkanı Çerkezoğlu, “Gerçek enflasyonun en az yüzde 50’ler düzeyinde olduğunu biliyoruz. Artık yeter!” dedi.

Ankara’da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi yaklaşık 200 kişi, asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile beraberindeki sendika üyeleri, görüşmeleri başlanan asgari ücret ile ilgili taleplerini açıklamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya gelerek, ‘Asgari ücret net 5 bin 200 lira’ pankartı açtı ve ‘birleşe birleşe kazanacağız’ sloganları attı.

‘ARTIK YETER!’ İSYANI

“Evimize götürdüğümüz ekmekler, yemeklerde kullandığımız ayçiçeği yağlarının, elektriğe, suya, doğal gaza yüzde 50’ler üzerinde zam geldiğini, gerçek enflasyonun en az yüzde 50’ler düzeyinde olduğunu biliyoruz” diyen Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

“Artık yeter! Hiç kimsenin güveni kalmadı. Bu dönemde işsizliğin azaldığını iddia edebilen TÜİK’in açıkladığı bu resmi enflasyonlarla bütün ücretler belirleniyor. Asgari ücretin belirlenmesinde resmi enflasyon tuzağından vazgeçilmelidir.

Gerçek enflasyonun, gıda enflasyonun ne olduğu, dar gelirli asgari ücretlinin temel harcama kalemlerinin başında gelen gerçek gıda enflasyonun ne olduğunu en iyi işçiler, kadınlar bilir” dedi.

Çerkezoğlu ayrıca, DİSK’in 2022 asgari ücretinin en az 5 bin 200 lira olması talebini yineledi. (DHA)



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